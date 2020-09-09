Подписчики раскритиковали Тарзана за "обнажёнку" с гитарой

Певец, бодибилдер и стриптизёр Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, выложил на своей странице в Instagram очередное провокационное фото.

На фото он демонстрирует своё обнажённое тело, изображая при этом игру на гитаре. В подписи к снимку Глушко попросил не грустить о лете, так как впереди осень.

Поклонников порадовал новый кадр Тарзана. Они даже стали предлагать ему варианту того, как можно встретить зиму и проводить осень.

"И обязательно голый! Зиму тоже встречайте в обнажёнке и с саксофоном!" "Какой красавец, с отменным чувством юмора, обожаю"; "Это здорово и эстетично!!! Прекрасная композиция, спасибо за позитив", — написали фанаты.

Но нашлись и подписчики, кто обнаружил в теле Тарзана недостатки, которые, по их мнению, нужно обязательно исправить. Хейтеры также не остались в стороне и в своих комментариях выразили недовольство по поводу сферу деятельности артиста: