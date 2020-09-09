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Не будем грустить по ушедшему лету…Здравствуй, осень! Тебе звучит Осенний блюз😊😉 #тарзан #тарзаншоу #тарзанкараокепати
Певец, бодибилдер и стриптизёр Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, выложил на своей странице в Instagram очередное провокационное фото.
На фото он демонстрирует своё обнажённое тело, изображая при этом игру на гитаре. В подписи к снимку Глушко попросил не грустить о лете, так как впереди осень.
Поклонников порадовал новый кадр Тарзана. Они даже стали предлагать ему варианту того, как можно встретить зиму и проводить осень.
"И обязательно голый! Зиму тоже встречайте в обнажёнке и с саксофоном!"
"Какой красавец, с отменным чувством юмора, обожаю";
"Это здорово и эстетично!!! Прекрасная композиция, спасибо за позитив", — написали фанаты.
Но нашлись и подписчики, кто обнаружил в теле Тарзана недостатки, которые, по их мнению, нужно обязательно исправить. Хейтеры также не остались в стороне и в своих комментариях выразили недовольство по поводу сферу деятельности артиста:
"Дрябленькый стал";
"Надо подкачаться… А то форму начал терять… Ну все равно красавчик… Пусть все завидуют…"
"Больше заработать денег нечем, можно голяком попрыгать", — написали они.
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