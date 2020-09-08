Из дома Михаила Ефремова вышел неизвестный с большой сумкой

К дому Михаила Ефремова подъехал неизвестный молодой человек на дорогом автомобиле. Он зашёл в дом, а через несколько минут вышел с большой сумкой.

Об этом сообщил телеканал "Звезда". Неизвестный отказался как-либо комментировать происходящее.

Сейчас Михаил Ефремов находится в Пресненском суде Москвы, где ему оглашают приговор. Актёра уже признали виновным в совершении смертельного ДТП.