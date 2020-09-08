К дому Михаила Ефремова подъехал неизвестный молодой человек на дорогом автомобиле. Он зашёл в дом, а через несколько минут вышел с большой сумкой.
Об этом сообщил телеканал "Звезда". Неизвестный отказался как-либо комментировать происходящее.
Сейчас Михаил Ефремов находится в Пресненском суде Москвы, где ему оглашают приговор. Актёра уже признали виновным в совершении смертельного ДТП.
Бывший криминальный авторитет Михаил Орский решил дать совет Михаилу Ефремову, которому 8 сентября вынесут приговор.