Овсянка снижает уровень сахара и холестерина в крови

Врачи сообщили, что если каждое утро есть на завтрак овсяную кашу, то это позволит понизить уровень "плохого" холестерина и сахара.

Цельный овёс — источник клетчатки, белка, кальция, таиамина и железа, поэтому такой завтрак позволит укрепить здоровье и улучшить своё самочувствие.

Как снижается уровень сахара в крови?

Растворимая клетчатка замедляет процесс пищеварения, что в свою очередь отражается на выделении глюкозы в кровь. Благодаря этому в организме не происходит резких скачков и падений сахара, что также позволяет регулировать аппетит.

Употребление цельнозерновой овсянки очищает артерии от холестерина, что защищает сосуды от образования блешек, которые часто становятся причиной нарушения кровообращения и приводят к инфаркту или инсульту.

Кроме того, овёс полезен для печени, так как он очищает орган и помогает избежать ожирения.