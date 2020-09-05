Наоми Кэмпбелл объяснила, почему не хочет иметь детей

Модель Наоми Кэмпбелл призналась, что любит одиночество и даже в свои годы не готова к появлению детей.

"Если у тебя нет пары, это не значит, что ты одинок. Например, у меня попросту нет времени, чтобы скучать и быть одинокой. Для меня еще очень важно сохранять отношения в тайне, поэтому я всегда переживаю из-за того, что с моей работой это невозможно", — пояснила Кэмпбелл.

Также модель отметила, что она мать для детей, которым помогает благотворительностью.