Последние несколько месяцев известный шеф-повар Константин Ивлев стал объектом пристального внимания журналистов.
Он прошёл через бракоразводный процесс с женой, с которой прожил 20 лет и завёл двоих детей. По слухам, Ивлева с женой "разлучила" молодая журналистка Валерия Куденкова.
Шеф впервые признал, что его развод действительно связан с Куденковой, а конкретно — с чувствами, которые он испытывает к девушке.
Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов, говоря об отваге народа, допустил непростительную оговорку.