Константин Ивлев признался в романе с молодой журналисткой

Последние несколько месяцев известный шеф-повар Константин Ивлев стал объектом пристального внимания журналистов.

Он прошёл через бракоразводный процесс с женой, с которой прожил 20 лет и завёл двоих детей. По слухам, Ивлева с женой "разлучила" молодая журналистка Валерия Куденкова.

Шеф впервые признал, что его развод действительно связан с Куденковой, а конкретно — с чувствами, которые он испытывает к девушке.