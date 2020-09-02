Требуя запретить фильм Учителя, сын Цоя "дошёл до Путина"

После того как был анонсирован выход на в прокат фильма Алексея Учителя "Цой", родственники музыканта потребовали запрета ленты.
Сын Виктора Цоя Александр назвал кинокартину, в основу которой "положена вымышленная история, построенная вокруг гибели музыканта", "попыткой заработать на трагедии, произошедшей с отцом".
Сегодня Александр Цой официально подтвердил то, что уже несколько дней обсуждают пользователи интернета в соцсетях: за помощью он обратился к самому президенту, направив Владимиру Путину письмо с просьбой "запретить фильм":
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.