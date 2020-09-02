Требуя запретить фильм Учителя, сын Цоя "дошёл до Путина"

После того как был анонсирован выход на в прокат фильма Алексея Учителя "Цой", родственники музыканта потребовали запрета ленты.

Сын Виктора Цоя Александр назвал кинокартину, в основу которой "положена вымышленная история, построенная вокруг гибели музыканта", "попыткой заработать на трагедии, произошедшей с отцом".

Сегодня Александр Цой официально подтвердил то, что уже несколько дней обсуждают пользователи интернета в соцсетях: за помощью он обратился к самому президенту, направив Владимиру Путину письмо с просьбой "запретить фильм":