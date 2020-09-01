Дочь Дмитрия Маликова раскритиковали за фотошоп семейных фотографий

Певец и композитор Дмитрий Маликов и его супруга Елена Изаксон - дважды родители. Их дочери Стефании 20 лет, а сыну Марку 2 года.

На своей странице в Instagram Стефания часто выкладывает семейные фотографии. Но подписчики девушки обратили внимание, что она всегда обрабатывает в фотошопе снимки, на которых запечатлена её мама.

Поклонники не понимают, зачем она всё время искажает её лицо.

"Перефотошопили маму!", "Фото красивое, но с маминым лицом непорядок…", "Маме нос совсем зафотошопили", — написали пользователи.

Стоит отметить, что Стефания - студентка МГИМО. Она учится на факультете международной журналистики.

К своему образованию девушка относится серьёзно. В прошлом году она проходила стажировку на Первом канале. В 2020 году Стефания запустила новый бренд одежды — DressByStesha.