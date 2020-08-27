Тина Канделаки выложила в "Инстаграм" своё фото после эффекта состаривания. У поклонников появилась возможность посмотреть на телеведущую в глубокой старости, а Тина поделилась своими мыслями по поводу старости.
"Надеюсь, что к этому времени я буду окружена ватагой правнуков, продолжу снимать исподтишка Линду Петровну, а она будет бить меня костылем и ворчать, что снова не в форме", — шутливо сообщила знаменитость.
И добавила чуть серьёзнее:
"И думаю, что не утрачу способность любить. По-настоящему и изо всех сил".
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