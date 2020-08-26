Наталья Андрейченко с сыном реставрируют "семейное гнездо" в Австрии

Несколько лет назад в СМИ обсуждался конфликт Натальи Андрейченко и ее сына, теперь же актриса окончательно развеяла эти неприятные воспоминания. По её словам, сейчас их отношения полностью наладились, они много общаются и вместе реставрируют "семейное гнездо" в Австрии.