Несколько лет назад в СМИ обсуждался конфликт Натальи Андрейченко и ее сына, теперь же актриса окончательно развеяла эти неприятные воспоминания. По её словам, сейчас их отношения полностью наладились, они много общаются и вместе реставрируют "семейное гнездо" в Австрии.
"Уверена, нам с Митей удастся создать нечто невероятное. Мы вообще в последнее время стали с ним очень близки, очень. С дочкой Настей мы общаемся тоже. В основном по скайпу, но, конечно, не так близко. Понимаете, Настя всегда была папиной дочкой", — делится актриса.
Врачи омской больницы, которые боролись за жизнь Алексея Навального сразу после того, как ему стало плохо в самолёте, не обнаружили ингибиторов холинэстеразы в его крови.