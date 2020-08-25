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Сестра Димы Билана чуть не утонула на съёмках дебютного клипа

Шоу-бизнес
 
 
 
 
 
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На съёмках этого ролика я делала то, чего не делала никогда! 🧜🏽‍♀️😆 это был колоссальный опыт. #utopia #otana

Публикация от OTANA (@annebelan)

Сестра Димы Билана, певица Анна Белан, больше известная под псевдонимом Otana, едва не утонула на съемках своего дебютного клипа "Утопия".

По словам девушки, съёмочный процесс проходил довольно сложно. В одной из сцен ей нужно было с прыжка падать в воду, а потом резко выныривать. При этом на девушке было длинное и тяжёлое платье со шлейфом и стразами.

"В один из таких заплывов я запуталась в собственном платье и стала судорожно искать выход, пытаясь руками помочь себе освободиться от платья. Но под водой это сделать оказалось проблематично", — рассказала она.

В результате девушка начала тонуть, причём никто из съемочной группы не понял, что произошло. Анне помог ассистент режиссера. Он вытащил девушку из воды — к тому моменту у неё уже потемнело в глазах и сильно кружилась голова.

Сейчас Анна уже оправилась после случившегося и настроена очень позитивно.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Дима Билан собрал мусор на Чёрном море во время отдыха в Крыму.

 

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