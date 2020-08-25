Сестра Димы Билана чуть не утонула на съёмках дебютного клипа

Сестра Димы Билана, певица Анна Белан, больше известная под псевдонимом Otana, едва не утонула на съемках своего дебютного клипа "Утопия".

По словам девушки, съёмочный процесс проходил довольно сложно. В одной из сцен ей нужно было с прыжка падать в воду, а потом резко выныривать. При этом на девушке было длинное и тяжёлое платье со шлейфом и стразами.

"В один из таких заплывов я запуталась в собственном платье и стала судорожно искать выход, пытаясь руками помочь себе освободиться от платья. Но под водой это сделать оказалось проблематично", — рассказала она.

В результате девушка начала тонуть, причём никто из съемочной группы не понял, что произошло. Анне помог ассистент режиссера. Он вытащил девушку из воды — к тому моменту у неё уже потемнело в глазах и сильно кружилась голова.

Сейчас Анна уже оправилась после случившегося и настроена очень позитивно.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Дима Билан собрал мусор на Чёрном море во время отдыха в Крыму.