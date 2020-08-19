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Сегодня плавали вдали от берега! За 7 часов морской прогулки — только раза три видел пластиковые предметы (тарелки, обертки от мороженого) в море! Не смог проплыть мимо, прыгнул поймать врага))))) дофига долго не был в океане или море и ощутил, насколько это очищающая душу и организм среда! Вот как без неё-то жить? Люди, подумайте ещё раз, прежде чем бездумно бросить! #крым #билан #димабилан #ялта #юбк ! #втораяжизнь ! @alseyda ❤️
Популярный российский исполнитель Дима Билан после гастролей в Крыму решил поднять вопрос экологии среди жителей и гостей полуострова. Певец начал сам очищать от мусора Чёрное море, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме загрязнения.
Билан отправился на прогулку вдали от крымского побережья. В Чёрном море артист находился около 7 часов. За это время он обнаружил в воде пластиковый мусор — тарелки, обёртки от мороженого. Артист не смог проплыть мимо и решил "прибраться". Видео со своей прогулки певец опубликовал на странице в Instagram.
Билан призвал всех отдыхающих и местных жителей не загрязнять окружающую среду и более ответственно относиться к природе.
"Это всеобщая беда! Везде загрязняют природу, моря, леса и парки! А вы, Дима, подаёте нам всем большой пример".
"Больше бы таких людей, которые так считают", — поддержали певца поклонники.
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