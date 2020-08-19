Дима Билан собрал мусор на Чёрном море во время отдыха в Крыму

Популярный российский исполнитель Дима Билан после гастролей в Крыму решил поднять вопрос экологии среди жителей и гостей полуострова. Певец начал сам очищать от мусора Чёрное море, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме загрязнения.

Билан отправился на прогулку вдали от крымского побережья. В Чёрном море артист находился около 7 часов. За это время он обнаружил в воде пластиковый мусор — тарелки, обёртки от мороженого. Артист не смог проплыть мимо и решил "прибраться". Видео со своей прогулки певец опубликовал на странице в Instagram.

Билан призвал всех отдыхающих и местных жителей не загрязнять окружающую среду и более ответственно относиться к природе.