Ефремов назвал условие, при котором он признает вину

Актёр Михаил Ефремов утверждает, что не помнит событий, которые предшествовали смертельному ДТП с его участием.

На заседании Пресненского суда Москвы 24 августа он заявил, что готов признать вину при одном условии. Примечательно, что артист выступал сам и читал текст с бумажки.

Ефремов сообщил, что ему нужны "неопровержимые доказательства" того, что именно он находился за рулём во время ДТП.