Актёр Михаил Ефремов утверждает, что не помнит событий, которые предшествовали смертельному ДТП с его участием.
На заседании Пресненского суда Москвы 24 августа он заявил, что готов признать вину при одном условии. Примечательно, что артист выступал сам и читал текст с бумажки.
Ефремов сообщил, что ему нужны "неопровержимые доказательства" того, что именно он находился за рулём во время ДТП.
"Шёл я в суд за правдой. Я думал, что кто-то скажет, где я всё-таки находился во время трагедии. Или мне покажут видео, что я находился на водительском месте за рулём", — пояснил артист.
Белорусская оппозиция анонсировала 23 августа масштабную акцию протеста в Минске.