Газманов: в ситуации с Навальным поражает двуличие ООН

Российский певец Олег Газманов возмущён двуличием Организации Объединённых наций, которая, оказывается, "крайне обеспокоена здоровьем Алексея Навального".

В связи с чем даже твит соответствующий опубликовала:

"Сообщения о ситуации вокруг Алексея Навального вызывают большую тревогу. Для его скорейшего и полноценного выздоровления важно, чтобы он получил необходимое лечение" — Управление ООН по правам человека pic.twitter.com/c2JO419Qqt — ООН (@UnitedNationsRU) August 21, 2020

"Поразительное двуличие. ООН волнует возможное отравление Навального и не тревожит судьба детей Донбасса, чьи жизни ежедневно подвергаются угрозе", — сказал Газманов.

Артиста поддержали пользователи Twitter: