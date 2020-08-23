У певицы Натальи Штурм появилась гениальная идея, как можно увековечить память Валентины Легкоступовой.
Она считает, что из праха артистки нужно сделать кулоны.
"Это достаточно дорогое удовольствие. Так драгоценный камень и кусочки праха. Как будто этот человек всегда находится с тобой рядом", — утверждает Штурм.
Она вдохновилась этой идеей, когда смотрела документальный фильм о Китае, где такое явление широко распространено.
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