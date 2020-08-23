Штурм хочет сделать кулоны из праха Легкоступовой

У певицы Натальи Штурм появилась гениальная идея, как можно увековечить память Валентины Легкоступовой.

Она считает, что из праха артистки нужно сделать кулоны.

"Это достаточно дорогое удовольствие. Так драгоценный камень и кусочки праха. Как будто этот человек всегда находится с тобой рядом", — утверждает Штурм.

Она вдохновилась этой идеей, когда смотрела документальный фильм о Китае, где такое явление широко распространено.