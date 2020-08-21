Александр Серов заявил, что уже не надеется встретить свою женщину

Певец Александр Серов заявил, что уже не надеется встретить свою вторую половинку и создать с ней семью. Артист уже привык быть один и нисколько не переживает по этому поводу.

"Как бы я ни вертелся, женщину я не найду. Все перегорело у меня внутри. Когда ты в таком возрасте, то приходится уходить в себя и быть ответственным перед совестью. Ты думаешь о том, как сделать больше добра. Я помогаю людям, которым сложно. Вот такая у меня позиция одинокого мужчины", — признался певец.

Серов рассказал, что не общается со своей бывшей женой, с которой был в браке более 20 лет. Пережить расставание с супругой ему помогло творчество. В тот период он всё время находился на гастролях и занимался музыкой.

В настоящее время певец занят развитием своих проектов и благотворительностью.

Около двух лет назад Александр Серов оказался в центре скандала с Дарьей Друзьяк. Бывшая участница "Дома-2" обвинила певца в совершении противоправных действий сексуального характера. Потом стало известно, что таким способом девушка пыталась привлечь к себе внимание и принять участие в различных ток-шоу.