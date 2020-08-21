Певец Александр Серов заявил, что уже не надеется встретить свою вторую половинку и создать с ней семью. Артист уже привык быть один и нисколько не переживает по этому поводу.
"Как бы я ни вертелся, женщину я не найду. Все перегорело у меня внутри. Когда ты в таком возрасте, то приходится уходить в себя и быть ответственным перед совестью. Ты думаешь о том, как сделать больше добра. Я помогаю людям, которым сложно. Вот такая у меня позиция одинокого мужчины", — признался певец.
Серов рассказал, что не общается со своей бывшей женой, с которой был в браке более 20 лет. Пережить расставание с супругой ему помогло творчество. В тот период он всё время находился на гастролях и занимался музыкой.
В настоящее время певец занят развитием своих проектов и благотворительностью.
Около двух лет назад Александр Серов оказался в центре скандала с Дарьей Друзьяк. Бывшая участница "Дома-2" обвинила певца в совершении противоправных действий сексуального характера. Потом стало известно, что таким способом девушка пыталась привлечь к себе внимание и принять участие в различных ток-шоу.
"Я решил ответить ей тем же. Пришлось подать заявления за клевету. В свое время я приютил её у себя из жалости. В комнате, где она спала, были деньги, которые пропали. Теперь во всем этом разбирается следствие", — рассказывал артист.
Лидер белорусской оппозиции, до недавнего времени бывшая домохозяйка Светлана Тихановская, сразу после выборов уехавшая из страны, "в добровольном изгнании" времени не теряет.