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Юрий Лоза сомневается в том, что у Ефремова был инсульт

Шоу-бизнес

11 августа стало известно, что Михаил Ефремов не может самостоятельно передвигаться, поэтому был под руки доставлен в здание суда, где проходит слушание его дела. Сообщалось, что актёр перенёс сердечный приступ или инсульт, в связи с чем заседание суда перенесли на 18 августа.

Артиста доставили в больницу.

Ситуацию прокомментировал композитор Юрий Лоза. Он заявил, что ситуация, конечно, сложная. Певец отметил, что вопросы, связанные со здоровьем — это очень деликатные вещи. Он пожелал артисту выздоровления и возвращения к нормальной жизни.

В то же время Лоза понимает, что любой актёр легко сможет сыграть больного человека. Для этого не нужен большой талант, достаточно просто владеть навыками игры на публике.

Композитор также пояснил, что ему знакомо такое заболевание как инсульт, так как он видел, как болеет его отец. Юрий пояснил, что после инсульта у человека остаются ограниченная подвижность, также нарушается память и речь.

Ранее "Правда.Ру" писала, что врачи в реанимации поставили диагноз Ефремову.

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