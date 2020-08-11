Врачи в реанимации поставили диагноз Ефремову

Врачи Боткинской больницы назвали предварительный диагноз актёра Михаила Ефремова. Сегодня он был доставлен в больницу из зала заседаний суда.

Артист находится в тяжёлом состоянии в реанимации. У него подозревают инсульт.

"Врачи поставили Михаилу Ефремову предварительный диагноз — "инсульт", — говорится в сообщении Telegram-каналов.

Заседание состоялось сегодня в Пресненском суде. Ефремова привезли приставы, актёр заметно хромал на одну ногу. Во время слушаний ему стало плохо, к суду вызвали "скорую". Актёра вынесли на носилках и доставили в больницу.

Судья перенесла заседание на 12 августа, оно должно начаться в 10.00.