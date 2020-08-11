Сын погибшего курьера Сергея Захарова 11 августа планирует подать иск против актёра Михаила Ефремова по вопросу компенсации морального вреда.
Об этом сообщил его адвокат Сергей Аверцев. По словам правозащитника, сумма претензий к артисту составит 6,5 миллиона рублей. Пострадавшая сторона оставила за собой право увеличить сумму претензий, если защита будет оскорблять родственников Захарова.
Белорусский лидер Александр Лукашенко может в скором времени покинуть республику из-за массовых акций протеста, которые были спровоцированы президентскими выборами.