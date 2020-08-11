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Сын погибшего Сергея Захарова хочет отсудить у Ефремова 6,5 млн руб.

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Сын погибшего курьера Сергея Захарова 11 августа планирует подать иск против актёра Михаила Ефремова по вопросу компенсации морального вреда.

Об этом сообщил его адвокат Сергей Аверцев. По словам правозащитника, сумма претензий к артисту составит 6,5 миллиона рублей. Пострадавшая сторона оставила за собой право увеличить сумму претензий, если защита будет оскорблять родственников Захарова.

 

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