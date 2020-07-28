В начале июля поклонники фигуристки Юлии Липницкой были вне себя от счастья, когда узнали, что спортсменка ждет ребенка.
Сейчас стало известно, что девушка в этот момент находилась на последнем месяце беременности и уже месяц, как родила дочку. Всё это время она скрывала рождение ребенка.
Только недавно Липницкая решилась опубликовать фотографию с малышом в своих социальных сетях. Родители решили назвать девочку Каталина.
Известная актриса из США Мейтленд Уорд долго время снималась в проектах компании Disney.