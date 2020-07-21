Мирослава Карпович уже ездит на новеньком Range Rover, который Павел Прилучный ранее дарил бывшей жене Агате Муцениеце. После ссоры актер решил забрать свой подарок, а теперь, вероятно, передарил автомобиль новой пассии.

Об этом рассказал близкий друг артиста изданию "Комсомольская правда".

"На Мирославу тратятся миллионы, а ей все мало! Паша уже отдал ей новенький джип Range Rover, который дарил Агате, а потом забрал после ссоры. Соседи Прилучных видели, что на этой машине уже катается Мирослава", — утверждает товарищ Прилучного.