Опасения Пелагеи подтвердились: Телегин заболел коронавирусом

Суд всё ещё рассматривает дело о разводе Пелагеи и Ивана Телегина, которое недавно пополнилось новыми исками. Стороны решили разделить всё имущество.

Ранее представитель Телегина утверждал, что жена запрещает хоккеисту видеться с дочерью. Пелагея опровергла эти обвинения и пояснила, что не хочет, чтобы дочь заразилась коронавирусом.

Оказалось, что певица была права, поскольку спортсмен действительно оказался болен COVID-19.