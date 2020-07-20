Этой весной Ольга Ушакова стала матерью в четвертый раз. После родов телеведущая принялась приводить себя в форму.

"Белла родилась в начале пандемии коронавируса, и, конечно, никто из родных не смог к нам приехать. А я очень рассчитывала на помощь бабушек. Но даже мужу с трудом удалось прорваться к нам. Чужих людей было страшно приглашать в дом. В итоге пришлось крутиться как белке в колесе: и четверо детей, и грудное вскармливание, и домашняя работа, и обучение старших девочек. Только в последний месяц удалось наладить питание, я стала выделять время на йогу, и процесс пошел в правильном направлении", — пояснила Ушакова.

"Часть лишнего веса ушла быстро, а от шести килограммов еще предстоит избавиться. Потом какое-то время буду приводить в порядок кожу. Очень хорошо помогает ручной антицеллюлитный массаж. Что касается питания, то первым делом отказываюсь от сахара. Его отсутствие в рационе очень здорово сказывается на качестве кожи", — добавила телеведущая.