Бывшей жене Виктора Проскурина не сообщили дату и время проведения церемонии прощания с актером. Ей пришлось самой узнавать детали похорон. Ирина Смурова утверждает, что вдова Ирина Хонда специально не захотела её приглашать.

"На похороны меня никто не пригласил. И когда я подошла к гробу, мне хотелось всплакнуть, всхлипнуть, но было такое чувство, будто я в чужом лагере. Стою там, а меня трясет... Это было что-то невероятное. Так хотелось взять Витю за руку. Потом поехала на кладбище, причем не думала, что будет такой официоз. И там не получила удовлетворения от прощания", - пояснила Смурова.