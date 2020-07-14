В интернете была опубликована видеозапись с нагрудной камеры одного из сотрудников полиции. Кадры были сделаны на месте ДТП, которое спровоцировал актер Михаил Ефремов, будучи в пьяном виде.
На видео хорошо слышно, как артист пытается откупиться и предлагает полицейским деньги.
"Давайте я уйду, а потом заплачу вам все деньги", — говорит артист.
"Что я могу вам сказать? Пока мне нечего ответить. Михаил Олегович ничего не помнит, поскольку он находился в тяжелом состоянии", — прокомментировал ролик адвокат актера Эльман Пашаев.
25-летняя невеста скончалась во время свадебного банкета в подмосковном Царицыно.