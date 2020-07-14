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Ефремов пытался дать взятку прямо на месте ДТП

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В интернете была опубликована видеозапись с нагрудной камеры одного из сотрудников полиции. Кадры были сделаны на месте ДТП, которое спровоцировал актер Михаил Ефремов, будучи в пьяном виде.

На видео хорошо слышно, как артист пытается откупиться и предлагает полицейским деньги.

"Давайте я уйду, а потом заплачу вам все деньги", — говорит артист.

"Что я могу вам сказать? Пока мне нечего ответить. Михаил Олегович ничего не помнит, поскольку он находился в тяжелом состоянии", — прокомментировал ролик адвокат актера Эльман Пашаев.

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