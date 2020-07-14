Ефремов пытался дать взятку прямо на месте ДТП

В интернете была опубликована видеозапись с нагрудной камеры одного из сотрудников полиции. Кадры были сделаны на месте ДТП, которое спровоцировал актер Михаил Ефремов, будучи в пьяном виде.

На видео хорошо слышно, как артист пытается откупиться и предлагает полицейским деньги.