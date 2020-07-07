Популярный в 90-е годы дуэт "Руки Вверх!" распался из-за того, что участники группы "съели" друг друга.

Об этом рассказал один из участников дуэта Сергей Жуков.

"Это совсем простая история. Леша в какой-то момент мне стал и дочерью, и женой, и другом, и сплетником, и подушкой, и грушей для битья. Я проводил с ним чересчур много времени. Я его видел с утра до вечера. Мы просто друг друга съели. Мы ничего не могли почерпнуть уже друг у друга. И это нормально, когда люди говорят, что хватит, всё", — пояснил певец.