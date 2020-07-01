Недавно близкий друг Гарика Харламова рассказал, как юморист переживал из-за фильма "Текст", а теперь находится в сложном психологическом состоянии из-за развода с женой.
Блогер Лена Миро объяснила, почему Харламова не нужно жалеть.
"Сначала вы вываливаете в свои Инстаграмы личные фоточки. Что едите, что пьете… Затем вы снимаетесь в фильмах, где показываете вообще все, что нельзя и можно… И после того, как у вас не осталось ничего личного, как вы все сами же вывалили толпе ради заработков, вам теперь больно!", — утверждает Миро.
В Москве скончался известный актер и друг Александра Реввы Максим Парфенов. Артист выпал из окна своей квартиры, которая расположена на 11 этаже.