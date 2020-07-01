Миро посоветовала не жалеть Харламова

Недавно близкий друг Гарика Харламова рассказал, как юморист переживал из-за фильма "Текст", а теперь находится в сложном психологическом состоянии из-за развода с женой.

Блогер Лена Миро объяснила, почему Харламова не нужно жалеть.