Ранее Анастасия Волочкова устроила скандал в женском монастыре села Дивеева в Нижегородской области. Балерина нарушила карантин, чтобы посетить монастырь.

Приехавших оштрафовать её сотрудников полиции Волочкова оскорбляла и унижала. Поведение балерины прокомментировала популярный блогер Лена Миро.

"Поведение Волочковой в Дивееве — это поведение не просто пьяной хабалки, нарушающей закон и уголовный кодекс РФ, а хабалки, которая точно знает: за нарушение закона ей ничего не будет. Наши публичные скоты из раза в раз совершают административные и уголовные преступления, но их отпускают. Снова и снова", — утверждает Миро.