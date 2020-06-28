Телеведущую Яну Рудковскую осудили в расточительстве за дорогую одежду сына.

Пользователи сети увидели ролик, где сын звезды разгуливает в дорогой одежде.

Рудковская рассказала о том, что эти вещи являются подарками от партнеров.

"Конечно приятно, что в TikTok разбирают даже мой гардероб, но мы никогда одежду мне почти не покупаем. Мне дарит и дает на съемки — мой любимый бутик и другие бренды — амбассадором которых я являюсь", — объяснила Яна Рудковская.