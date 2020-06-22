Пользователи социальных сетей предполагают, что развод Гарика Харламова и Кристины Асмус это не более чем шутка.
Пара могла сделать это скандальное заявление на съемках шоу CommentOut.
Это подтверждает тот факт, что на официальном сайте Мосгорсуда нет административного дела о расторжении брака Асмус и Харламова, хотя Гарик утверждал, что их с женой бракоразводный процесс уже идёт.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ещё раз напомнил жителям страны о необходимости защищать суверенитет государства.