Пользователи соцсетей не поверили в развод Харламова и Асмус

Пользователи социальных сетей предполагают, что развод Гарика Харламова и Кристины Асмус это не более чем шутка.

Пара могла сделать это скандальное заявление на съемках шоу CommentOut.

Это подтверждает тот факт, что на официальном сайте Мосгорсуда нет административного дела о расторжении брака Асмус и Харламова, хотя Гарик утверждал, что их с женой бракоразводный процесс уже идёт.