"Уральские пельмени" подадут новый иск против Нетиевского

Недавно суд запретил одной из организаций Сергея Нетиевского использовать произведения "Уральских пельменей".

Однако участники коллектива не планируют на этом останавливаться, поскольку у продюсера есть ещё одно юридическое лицо и ИП. Об этом сообщил директор коллектива Евгений Орлов.