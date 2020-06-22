Недавно суд запретил одной из организаций Сергея Нетиевского использовать произведения "Уральских пельменей".
Однако участники коллектива не планируют на этом останавливаться, поскольку у продюсера есть ещё одно юридическое лицо и ИП. Об этом сообщил директор коллектива Евгений Орлов.
"У нас будет новый виток. Подаем еще ряд исков. Выяснились очередные нарушения. У него два юридических лица и собственное ИП. Пока все юридические лица проиграли всё, что можно", — отметил Орлов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ещё раз напомнил жителям страны о необходимости защищать суверенитет государства.