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Блогер Настя Тропицель поругалась с отцом за день до своей смерти

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

За день до трагического ДТП, в котором погибла популярный блогер Настя Тропицель, девушка опубликовала переписку со своим отцом. Он обвинил её в том, что она "ни одно дело не доводит до конца".

Тропицель не понравилась такая риторика отца.

"Настя, твой бизнес разваливается. Маму послушай. Ты сейчас проедаешь, что раньше заработала. Твоя команда просто веселится за счёт тебя", — обратился к ней отец.

"Чтобы вы понимали, у меня сейчас в жизни период выгорания, когда просто теряется мотивация и нужны поддержка и силы. И я получаю это", — написала блогер, опубликовав скриншот переписки с отцом.

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