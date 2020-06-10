Регина Дубовицкая рассказала, что общалась с Анатолием Трушкиным, когда он был в больнице, и поддерживала его. Телеведущая утверждает, что верила в выздоровление сатирика.

"Он говорил, что пошел на поправку. С ним я разговаривала только один раз, когда он был в больнице. Я была уверена, что он выздоровеет. Клара Новикова тоже звонила, она с ним говорила позже меня, и тоже ей сказал, что идет на поправку", — объяснила Дубовицкая.

"Он был очень замечательным автором. Он не просто писал артистам номера, он потом мог еще много раз их переделать по просьбе артистов. Иногда он сам звонил актерам и говорил, что написал новые репризы, хотя номер был уже давно отдан и оплачен, — это не имело значения. Он мог через полгода или через год позвонить и сказать, что нужно что-то в этом номере переделать. Редко кто из авторов так поступает. Авторов вообще мало, которые умеют писать для юмористов, а теперь осталось еще меньше", — добавила телеведущая.