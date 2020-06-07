Певица Адель рассказала, как ей удается поддерживать форму

Певица Адель рассказала, как ей удается поддерживать хорошую физическую форму. Ранее артистка сбросила около 45 килограммов лишнего веса.

Она рассказала поклонникам, что для избавления от лишних килограммов начала регулярно заниматься спортом и полностью отказалась от приготовления еды дома. Теперь она заказывает готовые продуктовые наборы. Адель существенно снизила количество углеводов в организме.