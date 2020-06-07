Певица Адель рассказала, как ей удается поддерживать хорошую физическую форму. Ранее артистка сбросила около 45 килограммов лишнего веса.
Она рассказала поклонникам, что для избавления от лишних килограммов начала регулярно заниматься спортом и полностью отказалась от приготовления еды дома. Теперь она заказывает готовые продуктовые наборы. Адель существенно снизила количество углеводов в организме.
Жители немецкой деревни Лимберг 23 июня 2019 года проснулись не от звонков будильников или крика петухов, а от грохота взрыва. Оказалось, что на одном из сельскохозяйственных полей взорвался снаряд времен Второй мировой.