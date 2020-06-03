Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Глава Минпромторга рассказал о запасах ритейлеров на месяцы вперед
Лукашенко отправил правительство Белоруссии в отставку
Путин раскритиковал доклад губернатора о разливе топлива в Норильске
Трамп хочет заключить с Россией ядерный пакт
Власти Швеции пожалели об отказе от карантинных мер
ТГ-каналы сообщают об утечке личных данных в сервисе "Яндекс.Такси"
В Шотландии обнаружили отпечаток доисторической одежды
В Подмосковье открылись более 5 тыс. салонов красоты
Экологи: более 500 видов позвоночных находятся на грани исчезновения

Дочь Успенской заявила, что ее мать "нажилась на деградации"

Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина опубликовала на своей странице в Instagram эксцентричный пост. Девушка обратилась к недоброжелателям и к своей матери.

В одном посте Татьяне удалось выплеснуть весь тот негатив, который копился в ней в течение многих лет.

Она обратилась к недоброжелателям, которые часто позволяют себе критиковать ее и ее творчество. Девушка просила хейтеров перестать писать негативные комментарии "больному человеку". Также она порекомендовала людям сначала постараться разобраться со своими тараканами в голове, а потом уже лезть в чужие.

Потом Плаксина начала обвинять свою мать в том, что она "нажилась на деградации" общества. Девушка сообщила, что умирает, и обвиняет в этом свою мать, которая допустила всё это своим безразличным отношением.

Кроме того, девушка высказалась и в адрес артистов шоу-бизнеса. Она заявила о том, что ими манипулирует "обезличенная толпа", а они с радостью продают им свои жизни и жизни своих детей.

"Быдло правит балом, а вы танцуете для неё", — написала Плаксина.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что племянник Любови Успенской съехал из ее дома.

шоу-бизнес татьяна плаксина любовь успенская
Последние материалы
Открыт прием заявок на участие в Национальной гостиничной премии 2020
Глава Минпромторга рассказал о запасах ритейлеров на месяцы вперед
Лукашенко отправил правительство Белоруссии в отставку
Путин раскритиковал доклад губернатора о разливе топлива в Норильске
Марк Рудинштейн о "не советских" фильмах советской эпохи
Трамп хочет заключить с Россией ядерный пакт
Власти Швеции пожалели об отказе от карантинных мер
COVID-19 не так стра﻿шен, как власти малюют?
ТГ-каналы сообщают об утечке личных данных в сервисе "Яндекс.Такси"
В Шотландии обнаружили отпечаток доисторической одежды
Популярное
Российский шоу-бизнес
Юлия Савичева продолжает винить себя в смерти ребенка

Юлия Савичева скрывала факт потери ребенка, поскольку винит в этом себя. Она слишком много времени уделяла работе и не следила за своим здоровьем.

Юлия Савичева продолжает винить себя в смерти ребенка
Русские защитили свой ресторан Pushkin Russia от разгрома в США
США и Канада. Новости и аналитика
Русские защитили свой ресторан Pushkin Russia от разгрома в США
Российский шоу-бизнес
Дробыш рассказал о гей-лобби в российском шоу-бизнесе
Российский шоу-бизнес
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Путина
Игорь Буккер Почему дикари стали архитекторами, а не земледельцами Игорь Буккер Усам Оздемиров О визах, талантах и двух тиграх, дерущихся в долине Усам Оздемиров Василий Амирджанов Курорты обеспечат туристам тюремно-санаторный отдых Василий Амирджанов
Комментарии
Эндокринолог объяснила, почему сохнет кожа на пятках
COVID-19 не так стра﻿шен, как власти малюют?
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Путина
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Путина
Джонсон считает, что смерть Флойда непростительна
Эксперт: Сбербанк всеми силами пытается сохранить свои доходы
Трамп хочет заключить с Россией ядерный пакт
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Путина
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Путина
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Путина
Как Трамп опять напугал союзников Россией
Джонсон считает, что смерть Флойда непростительна
Историк рассказал о загадочных находках китайских археологов
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Путина
На Украине создали Совет по вопросам высшего образования в стране
Лыжник Черноусов: "В России меня сочли предателем"
Сбербанк переходит на систему переводов по подписке
Россияне хотят получать базовый безусловный доход в 25 тыс. рублей
Россияне хотят получать базовый безусловный доход в 25 тыс. рублей
Русские защитили свой ресторан Pushkin Russia от разгрома в США
Джонсон считает, что смерть Флойда непростительна
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ