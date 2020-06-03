Дочь Успенской заявила, что ее мать "нажилась на деградации"

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина опубликовала на своей странице в Instagram эксцентричный пост. Девушка обратилась к недоброжелателям и к своей матери.

В одном посте Татьяне удалось выплеснуть весь тот негатив, который копился в ней в течение многих лет.

Она обратилась к недоброжелателям, которые часто позволяют себе критиковать ее и ее творчество. Девушка просила хейтеров перестать писать негативные комментарии "больному человеку". Также она порекомендовала людям сначала постараться разобраться со своими тараканами в голове, а потом уже лезть в чужие.

Потом Плаксина начала обвинять свою мать в том, что она "нажилась на деградации" общества. Девушка сообщила, что умирает, и обвиняет в этом свою мать, которая допустила всё это своим безразличным отношением.

Кроме того, девушка высказалась и в адрес артистов шоу-бизнеса. Она заявила о том, что ими манипулирует "обезличенная толпа", а они с радостью продают им свои жизни и жизни своих детей.

"Быдло правит балом, а вы танцуете для неё", — написала Плаксина.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что племянник Любови Успенской съехал из ее дома.