Племянник Любови Успенской съехал из ее дома

Племянник певицы Любови Успенской Ролан был вынужден съехать из ее загородного особняка после того, как артистка узнала, что он передавал информацию о ней ее фан-клубу, сообщает "СтарХит".

Молодой человек намерен улететь в Нью-Йорк, где сейчас живут муж Успенской и ее дочь Татьяна. Последняя недавно съехала от матери со скандалом. После этого ее комнату в особняке занял Роланом.

До недавнего времени Успенская, казалось, была очень довольна своим племянником. И даже сделала ему стрижку в условиях карантина.

"Когда сегодня моему племяннику Ролану понадобилась стрижка, я подключила свои таланты, преобразилась в стилиста-парикмахера и все быстро и красиво сделала. Ну да, немножко кривовато, зато с душой и от любимой тети Успенской. Такое, между прочим, не каждому дано", — делилась 66-летняя звезда.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Успенская встретила любовь всей своей жизни. При этом она до сих пор не развелась со своим мужем. Певица была замужем четыре раза. Последний раз она отправилась под венец в 1989 году с бизнесменом Александром Плаксиным.