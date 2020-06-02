Известный блогер Саша Спилберг планирует принять участие в съемках реалити-шоу "Дом-2". Достоверно пока неизвестно, займет ли она место участника или телеведущей проекта.

Сама блогер утверждает, что займется защитой девушек от нападок мужчин, а также планирует изменить мнение мужчин относительно женщин.

"Наблюдать за участниками "ДОМа-2" не только на экране, но и в жизни — это очень интересный процесс! И здесь, конечно, творится жара! Такой экшн! Это интересно! Участники — женщины, мужчины, молодые и постарше — могут здесь научится быть бесстрашными и построить отношения в нестандартных, необычных условиях. И это круто!" — рассказала Спилберг.