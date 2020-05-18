Актриса Наталья Бочкарева прокомментировала скандалы вокруг своей коллеги Агаты Муцениеце, которая сообщила о разводе с мужем Павлом Прилучным и домашнем насилии с его стороны.
Бочкарева возмутилась поведением Муцениеце и назвала её "неправильной женой".
"Я считаю, если ты кому-то рассказываешь, что творится в твоей семье, то ты уже неправильно себя ведешь как жена. Не можешь со своим мужем, в своем микрогосударстве решить вопросы. С любимым человеком, от которого у тебя есть дети, с главой семьи!" — высказалась актриса.
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