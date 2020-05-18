Бочкарева назвала Муцениеце "неправильной женой"

Актриса Наталья Бочкарева прокомментировала скандалы вокруг своей коллеги Агаты Муцениеце, которая сообщила о разводе с мужем Павлом Прилучным и домашнем насилии с его стороны.

Бочкарева возмутилась поведением Муцениеце и назвала её "неправильной женой".