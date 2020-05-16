Продюсер Иосиф Пригожин решил подшутить над своей супругой певицей Валерией и заснял ее в эпичном ракурсе, пока она занималась йогой. Получившееся видео он выложил в свой Instagram.
"Что тут происходит? Лера, ты когда-нибудь вернёшься назад? Гюльчатай, открой личико. Ого! А это вообще караул. Возвращайся, пожалуйста!" — написал Пригожин.
Так, на кадрах певица предстала перед подписчиками с задранными за голову ногами. В это время она "скрутилась" в асану — позу, использующуюся в йоге для расслабления позвоночника. Пригожин нашел это смешным. Тем не менее, не все пользователи соцсети разделили его мнение.
"Это перебор, лишнее! Зачем это показывать?", "Иосиф, не порочьте правильный образ своей жены", — написали в комментариях к посту.
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