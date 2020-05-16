Пригожин выложил фото Валерии с задранными за голову ногами

Продюсер Иосиф Пригожин решил подшутить над своей супругой певицей Валерией и заснял ее в эпичном ракурсе, пока она занималась йогой. Получившееся видео он выложил в свой Instagram.

"Что тут происходит? Лера, ты когда-нибудь вернёшься назад? Гюльчатай, открой личико. Ого! А это вообще караул. Возвращайся, пожалуйста!" — написал Пригожин.

Так, на кадрах певица предстала перед подписчиками с задранными за голову ногами. В это время она "скрутилась" в асану — позу, использующуюся в йоге для расслабления позвоночника. Пригожин нашел это смешным. Тем не менее, не все пользователи соцсети разделили его мнение.