Лолита Милявская 40 лет ходила без бюстгальтера, опасаясь онкологии

Лолита Милявская сделала неожиданное признание в интервью журналу "Домашний очаг". Оказалось, что певица не носила бюстгальтер в течение 40 лет, о чём в дальнейшем очень сильно пожалела.

"Я делала эту глупость. Не потому, что я хотела светить грудью, мне просто было неудобно. Тебя всё сковывает, сжимает, без него так хорошо! Да, я сорок лет ходила без лифчика, и это подтверждают все фотографии. А сейчас попробуйте мне его не дать. Я могу что-нибудь другое забыть, но не лифчик", — рассказала звезда.

Отказ от бюстгальтера привёл к сильным болям

В один момент певица с пышным бюстом обратилась к израильскому специалисту с жалобами на сильные боли. Лолита искренне боялась того, что у неё обнаружат онкологию.

"Врач меня смотрит и спрашивает: "Когда вы были последний раз у маммолога?". Я говорю: "Никогда". — "Это неприлично!", — и отправляет меня на исследование, где с моей грудью обращаются как с тестом под прессом", — поделилась воспоминаниями певица.

К большому счастью, ни онкологии, ни других патологий у Лолиты Милявской не обнаружили. Вместо мазей и лекарств певице порекомендовали просто носить бюстгальтер, после чего все боли пропали. Теперь звезда ходит в нём ежедневно, снимая только на ночь.