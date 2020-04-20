Наталья Ветлицкая выздоровела после предполагаемого коронавируса

Российская певица Наталья Ветлицкая, которая сейчас живет в Испании, рассказала, что ей удалось вылечиться от коронавируса.

"Я мгновенно начала выздоравливать от коронавируса, когда избавилась от страха и перестала поддаваться всеобщей панике", — рассказала она поклонникам.

Артистка также добавила, что соблюдает режим самоизоляции.

Ветлицкая активно продвигает в своих обращениях идею о том, что коронавирус стал своего рода карой человечеству за то, что оно сделало с природой. Она также упоминает неких "просветленных", которые еще несколько лет назад предупреждали о возможной эпидемии.

Кроме того, артистка считает, что власти Испании намеренно завышают данные о числе заразившихся коронавирусом, чтобы "подчинять" людей. На данный момент, по официальной информации, в стране выявлено более 195 тыс. случаев инфицирования.

Тем не менее не все подписчики Ветлицкой верят, что у нее действительно был коронавирус. Некоторые даже обвиняют певицу в попытке привлечь к себе внимание на волне популярности темы заболевания.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Наталья Ветлицкая обратилась к испанским врачам за помощью. Артистка решила, что у нее коронавирус.