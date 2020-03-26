Ветлицкая попала в больницу с подозрением на коронавирус

Известная певица Наталья Ветлицкая призналась, что от страха отправилась в больницу.

Артистка попала в одну из клиник Испании с подозрением на коронавирусную инфекцию. Сейчас звезда 1990-х находится на домашнем лечении, диагноз окончательно не подтвердили. Но, как написали в заключении медики, вирус COVID-19 возможен, пояснила артистка.

О состоянии своего здоровья Наталья Ветлицкая написала в личном блоге. Самочувствие у певицы ухудшилось примерно неделю назад, потом ей стало лучше. Но после заболевание опять взяло свое: повысилась температура и начался сильный кашель.

В результате дежурный врач заключил, что у певицы хорошие результаты, но утверждать точно, есть ли у нее коронавирусная инфекция, он не может.