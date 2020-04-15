Александр Гудков рассказал о готовящейся свадьбе

Александр Гудков признался, что его сердце уже давно несвободно, и полгода назад он сделал предложение своей второй половине. Раскрывать ее личность он отказался. Однако признался, что очень сильно влюблен в этого человека и готов на все, чтобы сделать его счастливым.

"Уже все сказано полгода назад! Все нормально. Я не хочу об этом говорить…", — заявил юморист в интервью Ксении Собчак.

Юморист также рассказал, что уже купил обручальные кольца. Свадьба запланирована на лето и может пройти в Юрмале — городе, который очень любит Гудков.

Кроме того, звезда Comedy Woman и "Вечернего Урганта" уже задумывается о детях.

"Слишком много у меня крестников, а своих пока нет. Поэтому надо успевать, а то буду "старородящей "скоро", — пошутил он.

Личная жизнь Александра Гудкова

Юморист никогда не делился подробностями своих отношений. О них практически ничего неизвестно. В СМИ ходили слухи, что у него была девушка, с которой он встречался 14 лет. Кроме того, говорили, что его последней избранницей стала стилист Марина Чекалина. Сам Гудков никак не реагирует на эту информацию.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что свадьбу в будущем планирует сыграть Ольга Бузова. На руке у нее заметили помолвочное кольцо.