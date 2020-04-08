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Источник Правда.Ру

На руке Бузовой заметили помолвочное кольцо

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Знаменитая телеведущая Ольга Бузова "засветила" кольцо на безымянном пальце. Поклонники сразу же решили, что молодой человек артистки Давид Манукян сделал ей предложение и скоро состоится громкая свадьба. Сама Бузова пока никак не прокомментировала слухи.

Кольцо на том самом пальце попало в кадр на съемках передачи о жизни селебрити. Ольга показывала операторам содержимое холодильника в квартире блогера, с которым она живет.

"Как вы знаете, сейчас я не одна, раньше мой холодильник был пустой… Как вот вообще узнать, есть ли у женщины мужчина? Просто! Не надо подглядывать под кровать, откройте холодильник!" — заявила Бузова.

На то, что кольцо может быть помолвочным, намекает не только, на каком пальце оно надето, но и заметный камень, которым оно инкрустировано. Кроме того, Ольга появилась перед камерами в домашней одежде, не подразумевающей никаких аксессуаров. Раз она оставила это кольцо на руке, значит, оно очень важно для нее, решили поклонники.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что бывший муж Бузовой попросил не сравнивать его с Давой. Тарасов развелся с телеведущей в 2016 году. 

Темы кольцо ольга бузова
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