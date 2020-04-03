Внук Пугачевой лишился волос на карантине из-за коронавируса

Сын Кристины Орбакайте опубликовал видео своего преображения на видео. Он побрился наголо и выложил ролик самого процесса в "сториз" своего Instagram. Судя по подписи, 21-летний Дени скучает дома на карантине.

В начале видео внук Пугачевой предстает перед подписчиками с привычной прической, после чего берет специальную машинку и начинает сбривать виски. Сделав своего рода ирокез, Байсаров решается полностью убрать все волосы на голове. Заодно он показал поклонникам, как пропылесосил пол после стрижки.

Пока что неизвестно, как отреагировали знаменитые мама и бабушка на новый образ Дени. Молодой человек приходится средним сыном Кристине Орбакайте. Он родился в браке певицы с бизнесменом Русланом Байсаровым. Также у Дени есть старший сводный брат Никита и младшая сводная сестра Клавдия. Дети Аллы Пугачевой, которые родились в 2013 году благодаря суррогатной матери, приходятся детям Орбакайте дядей и тетей.

Ранее Pravda.ru писала, что Пугачева поделилась секретами молодости. Она призналась, что делала пластические операции, а также пользуется специальной косметикой.