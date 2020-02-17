Пугачева раскрыла секреты своей молодости

С целью сохранения молодости певица Алла Пугачева прибегала к услугам пластических хирургов. Об этом Примадонна недавно призналась в интервью каналу НТВ.

"Мне делали маленькие подтяжки и несложные операции. У меня кожа хорошая и отличные друзья — пластические хирурги", — пояснила Пугачева.

Также, по ее признанию, она пользуется специальными кремами, которые ее друзья привозят из Израиля. Чтобы усилить эффект, певица смешивает косметические средства с витамином E.

Кроме этого, Алла Борисовна часто ходит на массаж к остеопату. По утверждению артистки, она в курсе самых новых технологий по сохранению молодости, но пока относится к ним с осторожностью.