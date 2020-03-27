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Волочкова раскрыла тайну махинаций в Большом театре

Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о махинациях в Большом театре.

Как написала в своих мемуарах "Плата за успех" Анастасия Волочкова, сегодня купить можно все, даже место в Большом театре.

"В настоящее время запросто можно заплатить большую сумму с четырьмя нулями в долларах, чтобы выпускница балетного училища оказалась в кордебалете Большого театра. А если заплатить больше, то можно стать сразу и солисткой, и талант, и призвание не будет играть никакой роли. Если же девочка танцует плохо — пусть это будет проблемой не театра, а зрителей", — разоткровенничалась Волочкова.

По мнению балерины, в Большом театре больше нет звездных артистов, тогда как при Юрии Григоровиче работали Майя Плисецкая, Владимир Васильев, Екатерина Максимова, Наталья Бессмертнова и другие. Также Волочкова заявила, что цены на билеты в Большом стали для зрителей очень большими.

 

Темы книга большой театр анастасия волочкова
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