Макарова оставила после себя огромное наследство

Артистка Инна Макарова скончалась вчера на 94-м году жизни.

Соболезнования родственникам и близким среди прочих выразили глава государства Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин.

"Инна Макарова оставила сказочное наследство", — сообщило издание "Дни.Ру".

Издание назвало артистку весьма состоятельным человеком, а размер оставленного ею наследства оценивается в десятки миллионов рублей. По данным источника, Макарова имела в собственности квартиру на Украинском бульваре в российской столице и дачу в селе Раздоры в Подмосковье, а ее единственной прямой наследницей является дочь, актриса Наталья Бондарчук.