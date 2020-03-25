42-летняя певица Ольга Орлова посвятила одну из последних публикаций в Instagram Всемирному дню воды.
Она опубликовала пост с фотографией, на которой она позирует в душе с намыленной головой. Многие поклонники негативно восприняли откровенный снимок певицы.
По мнению подписчиков, певица уже находится в таком возрасте, в котором не стоит выкладывать в публичном доступе фотографии в обнаженном виде.
Некоторых пользователей восхитила фигура Орловой, и они написали ей огромное количество комплиментов.
Сама же певица сообщила, что уже соскучилась по пользователям, которые постоянно говорят о приличии и напоминают ей, что она мать, и поэтому не должны выкладывать такие фото.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Ольга Орлова рассказала о своем физическом "недостатке".
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.