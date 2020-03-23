Известная телеведущая и певица Ольга Орлова на шоу "Звезды сошлись" рассказала о своем "недостатке".
Так, она заявила что не бреет ноги. Речь в программе коснула недостатков тела. В частности, был продемонстрирован сюжет, где говорилось, что некоторые звезды Голливуда прекратили брить подмышки и ноги. Таким образом они ратуют за естественную красоту.
"Я вам сейчас раскрою небольшой секрет. Я не брею ноги. У меня просто на этой части тела нет волос. Мне повезло. На Западе сейчас за терпимость. Есть вещи, по моему мнению, которые унжно продвигать. Но пиарить небритые подмышки, мне кажется, не стоит", — пояснила Ольга Орлова.
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