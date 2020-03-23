Ольга Орлова раскрыла секрет о своей внешности

Известная телеведущая и певица Ольга Орлова на шоу "Звезды сошлись" рассказала о своем "недостатке".

Так, она заявила что не бреет ноги. Речь в программе коснула недостатков тела. В частности, был продемонстрирован сюжет, где говорилось, что некоторые звезды Голливуда прекратили брить подмышки и ноги. Таким образом они ратуют за естественную красоту.