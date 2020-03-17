Дочь исполнительницы Любови Успенской, Татьяна, недавно заявила, что за ней устроили слежку.
Дмитрий Борисов и члены съемочной группы "Пусть говорят" навестили дочь Успенской в США. Татьяна отвезла свои картины за границу и занимается там творчеством. Плаксина призналась, что со временем ее эмоциональное состояние нормализовалось.
"Сейчас я нахожу себя. Я раненая, но возрождаюсь к жизни", — сказала Татьяна.
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.