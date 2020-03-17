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Дочь Успенской рассказала о своем состоянии

Шоу-бизнес

Дочь исполнительницы Любови Успенской, Татьяна, недавно заявила, что за ней устроили слежку.

Дмитрий Борисов и члены съемочной группы "Пусть говорят" навестили дочь Успенской в США. Татьяна отвезла свои картины за границу и занимается там творчеством. Плаксина призналась, что со временем ее эмоциональное состояние нормализовалось.

"Сейчас я нахожу себя. Я раненая, но возрождаюсь к жизни", — сказала Татьяна.

 

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